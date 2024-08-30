Спортсмени з Тернополя здобули нагороди на чемпіонаті Європи та кубку Світу із джиу-джитсу

Вихованці клубу «Ternopil UMA academy» у складі національної збірної команди України здобули найвищі нагороди в хорватському місті Задар, де 23-24 серпня проходив Чемпіонат Європи з джиу-джитсу NoGi та Кубку Світу Gi.

Спортсмени тренуються під керівництвом тренера Богдана Мирошниченка, розповідають у міській раді.

Олександр Чебанов виборов дві золоті медалі на Чемпіонаті Європи NoGi та Кубку Світу Gi, Сергій Кіналь здобув срібну медаль на Чемпіонаті Європи NoGi, як і Марк Брик на Кубку Світу Gi.

Окрім того, збірна команда України, до складу якої входили наші спортсмени, здобула 1 командне місце на Чемпіонаті Європи та 1 командне місце на Кубку Світу.

Вітаємо наших спортсменів та пишаємось їхніми здобутками.