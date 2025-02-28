Спортсмен з Тернополя став чемпіоном Європи зі змішаних єдиноборств

Богдан Вoлoшин з Тернополя здобув титул чемпіона Європи зі змішаних єдиноборств ММА у ваговій категорії 79,4 кілограма. У цій категорії було 15 спортсменів. На континентальній першості в столиці Сербії Белграді Волошин провів два поєдинки з трьох запланованих.

Він розповів Суспільному, щоб потрапити до півфіналу у ваговій категорії 79,4 кілограма, переміг спортсмена з Фінляндії. Півфінальний бій не відбувся, тому що сербський спортсмен не з’явився навіть на зважування.

“У першому бою я зустрівся в одній четвертій з бійцем з Фінляндії. З ним не було складно. Ми розібрали його попередні бої і він зробив все, як ми собі уявляли. З перших секунд постарався мене кинути. Я захистився від його кидка, зайшов за спину і затиснув його задушливим прийомом. Це була буквально хвилина і 30 секунд в першому раунді”, — зазначив Богдан Волошин.

Наступного дня мав битися з бійцем із Сербії:

“Він зовсім інший за стилем. З ним було б цікаво побитися через те, що він зазвичай б’ється тільки зі стійки. Якраз на нього в нас був план боротися, але через травму, яку отримав в попередньому бою, він знявся зі змагань. Не прийшов на зважування”.

У фінальному поєдинку чемпіонату Європи Богдан Волошин бився зі спортсменом з Німеччини Седатом Деміром:

“На бій з ним ми поставили акценти більше на удари зі стійки і на захист від його боротьби. Це спрацювало. У фіналі мій суперник не хотів зі мною боротися. Він планував битися зі стійки. Якраз тими ударами, які ми підготували, подивившись, де в нього були помилки в стійці, в другому раунді вдалося нокаутувати його”.

До чемпіонату Європи готувалися півтора місяця, розповів тренер Богдана Волошина Всеволод Маліченко. Він понад чотири роки готує спортсмена до змагань.

“Було шість тижнів підготовки. Включали тренування з кікбоксингу, джиу-джитсу, ММА і фізичної підготовки. Займалися по два рази на день, п’ять разів на тиждень.

У цій підготовці ми зосереджувалися на захисті від боротьби, на захисті від кидків. Також залучали спортсменів з інших залів, щоб допомогти Богдану з цим завданням”, — зазначив Всеволод Маліченко.

До чемпіонства Богдан Волошин ішов понад п’ять років:

“Я почав тренуватися в 16 років. Зараз мені 21, влітку буде 22. Від самого початку в мене були великі цілі. Від початку я щодня робив максимум. Кожен день тренувався, старався робити ту роботу, яка рано чи пізно мене приведе до таких вершин”.

Наступна мета — здобути титул чемпіона світу, говорить Богдан Волошин:

“Наприкінці року буде чемпіонат світу. На ньому остаточно хочу забрати перше місце. Після цього перейти в професійний спорт, оскільки там найцікавіше тільки починається. Тому ця перемога тішить. Результат моєї важкої роботи і взагалі нашої команди, наших тренерів, спортсменів, які зі мною тренуються, дає результати. Але більше тішить, які можливості вона відкриває”.

Зараз Богдан Волошин готується до чемпіонату України, який запланований на кінець квітня.