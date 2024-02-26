Спадкують не лише майно покійного, але й борги

Спадкоємці мають право вступити у спадщину або відмовитися від неї. Це треба зробити протягом шести місяців з часу відкриття спадщини.

Відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу, до складу спадщини входять права та обов’язки, які належали спадкодавцеві на момент смерті й не припинилися після його кончини. Це означає, що особа, яка прийняла спадщину, отримає не тільки майно, але й борги небіжчика.

Спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора про відкриття спадщини, якщо їм відомо про борги. Спадкоємці повинні повністю розрахуватися з кредитором, але в межах вартості майна, яке вони одержали у спадщину. Це прописано у статті 1281 Цивільного кодексу. Кожен зі спадкоємців зобов’язаний особисто задовольнити вимоги кредитора – у тому розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

Крім того, законодавство надає кредиторам право вимагати від спадкоємців погашення боргу. Таку претензію, що надійшла до нотаріуса, розглядають як одну з підстав для заведення спадкової справи.

Проте спадкоємці мають право відмовитися від спадщини. Це передбачає стаття 1269 Цивільного кодексу. Тоді людина не нестиме відповідальності за борги, але й не отримає майна.