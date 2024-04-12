Сонячні панелі допомогли зекономити 75 тисяч гривень лікарні на Тернопільщині

І така сума економії набігла тільки за півроку. Йдеться про позитивний досвід у Бережанах, де місцева лікарня заощаджує на електроенергії завдяки сонячним панелям, розміщеним на даху будівлі. А встановлені вони за гроші Міністерства закордонних справ Польщі.

Голова Бережанської громади Ростислав Бортник розповів: «Спочатку ми планували встановити сонячні панелі на водонасосній станції в Бережанах, бо там є більше споживання електроенергії, але потім вирішили, оскільки можливі вимкнення світла, щоб нічого не загрожувало лікуванню пацієнтів, встановити їх саме на лікарні. Орієнтовне заощадження в громаді буде сягати від 250 тисяч до 300 тисяч гривень у рік. Це дасть змогу використовувати кошти на інші потреби».

На даху Бережанської міської лікарні встановили 66 сонячних панелей. Вони забезпечують електроенергією усі корпуси медзакладу. За роботою сонячних панелей можна стежити на мобільному пристрої, адже інвертор підключений до телефону за допомогою програми.