Дана астрологічна подія не залишиться непоміченою. Вона надасть сильний вплив на знаки Зодіаку і окремі аспекти.

Сьогодні, жителі Тернопільщини також зможуть спостерігати це природнє явище за певних умов.

25 жовтня буде сонячне затемнення. Як стверджують експерти, воно несе позитивну енергію. Однак вплив може проявлятися по-різному. Докладно розповіла відомий астролог Олександра Івашина у своєму Facebook-блозі.

“Нинішнє сонячне затемнення активізує ці протилежні знаки Зодіаку в повній мірі. І це ми бачимо в астрологічній карті. Затемнення відбувається в одному градусі (3-м Скорпіона) з управителем Тельця Венерою. При цьому Місяць також є еволюційною планетою (елеватором) Тельця. Але в Скорпіоні обидві ці планети знаходяться в “недружньому”, опозиційному для себе знаку. До того ж, Венера в аспекті “спалення” з сонцем, що говорить про якісні блоках цієї планети, що символізує стабільність, спокій і гармонію”, – розповіла Івашина.

Вона розповіла, що є деякі кризові показники, які потрапляють під вплив затемнення. Отже, деякі особливо “болючі” моменти можуть в цей час загостритися і почати турбувати ще більше.

Також, за словами експерта, сонячне затемнення 25 жовтня несе революційний характер, руйнуючи старі програми.

“Еволюційна планета Скорпіона Уран в Тельці, що знаходиться в стані “падіння” – це системне руйнування старих матеріальних програм, причому фатальне і доленосне, що носить революційний характер зламу, але дане для майбутнього розвитку в цілому. Про це говорить Уран в з’єднанні з еволюційним місячним вузлом Раху і в квадраті з Сатурном у Водолії”, – додала Олександра.

Також, як підкреслює астролог, в період цього сонячного затемнення особливо відчуваються аспекти боротьби і свободи, ретро-аспект повернення і бумеранга, що впливає за допомогою зовнішнього середовища, активізація важких емоцій і страхів.