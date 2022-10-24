Завтра, 25 жовтня, на території України спостерігатиметься часткове сонячне затемнення.

Хто зможе побачити

За словами кандидата географічних наук та синоптика Ігора Кібальчича сонячний диск буде закритий на 47-65%.

Затемнення називається частковим, бо Місяць перекриє Сонце не повністю, а лише на трохи більше ніж 80%. Сонце, Місяць і Земля зійдуться в одну лінію.

Почнеться затемнення на території Ірландії та закінчиться в районі Аравійського моря.

Від о 09.22.46 за київським часом його зможуть спостерігати жителі Європи, Близького Сходу, Центральної Азії, північного сходу Африки та Західного Сибіру. Пік затемнення — 10.36.48 за київським часом.

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За сприятливої погоди, це неймовірне астрономічне явище можна буде спостерігати майже 2,5 години, наголошують у «ВСІМ».

Що ж до України, то почнеться затемнення о 12.22 за київським часом, максимальна фаза спостерігатиметься о 13.36, а завершиться затемнення о 14.49.

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До речі, синоптики твердять, що найбільше шансів побачити це дивовижне астрономічне явище – в мешканців півдня. В західних областях завтра, на жаль, очікується хмарність.

За прогнозами Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, завтра в краї буде хмарно. Вночі – невеликі, а вдень – помірні дощі. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 7 – 12º, вдень 12 – 17º тепла.

Тож, далебі чи мешканці області зможуть насолодитися оснчним затемненням. Хоча…

Між іншим, востаннє таке сонячне затемнення спостерігалося 14 жовтня. Наступне очікується аж в 2040-му.

Нагадаємо, це сонячне затемнення відкриє коридор затемнень, що триватимуть до 8 листопада.

Як дивитися на затемнення

Офтальмологи застерігають:

напряму дивитися на сонячне затемнення небезпечно, адже випромінювання може пошкодити зір.

Не можна спостерігати й через закопчене скло. Всі ці предмети пропускають ультрафіолетові та інфрачервоні промені, які шкідливі для очей самі по собі.

Не захищають і звичайні сонцезахисні окуляри.

Варто придбати спеціальні сонячні фільтри.

Також безпечно спостерігати за подією можна онлайн.

Сонячні затемнення в історії людства

В історії багатьох народів існують легенди про чудовисько, яке з’їдало Сонце. У жителів Китаю і Європи це був дракон, в Кореї – собака, а в деяких арабських країнах поїданням світила займався шайтан.

Вважалося, що прогнати чудовисько можна, якщо голосно кричати, бити в барабани, дзвонити в дзвони і молитися. Навіть після того, як справжня причина затемнень стала ясна, люди продовжували боятися цього явища, пов’язуючи з ним настання кінця світу або напастей.

У кожній культурі існували власні методи обчислень настання затемнень, але тільки жителі Вавілону навчилися вираховувати сонячні затемнення на багато років вперед. Це саме вони є авторами поняття «сарос».

Сарос перекладається як «повторення» і він дорівнює 6585 днів 8 годин, що становить 18 років 11 днів 8 годин. Саме через цей проміжок часу розташування в просторі Місяця, Землі і Сонця повторюється. Упродовж одного саросу в середньому буває 43 сонячних затемнення.

Перша згадка про затемнення в Київській Русі з’являється в «Слові о полку Ігоревім». У ньому описується повне сонячне затемнення 1185-го.

А перше сонячне затемнення, зафіксовано людиною, відбулося 22 жовтня 2137-го до н. е. Воно згадується в одній з книг стародавнього Китаю – «Ши цзин». Але встановити цю напрочуд точну дату вдалося теж тільки в XIX столітті.

Вплив затемнення на здоров’я людини

За словами дослідників, затемнення викликає у людей і тварин почуття тривоги.

Може трохи піднятися тиск, розвинутися стан внутрішнього душевного дисонансу.

Вчені підкреслюють, що завдати істотної шкоди фізичному здоров’ю людини затемнення не може. Разом з тим, воно може принести певний дискомфорт метеозалежним людям, а також тим, хто страждає ендокринними і серцево-судинними захворюваннями.

За словами дослідників, істотний вплив затемнення надають тільки на психоемоційний стан людини.

Що не можна робити в день сонячного затемнення

У період сонячного затемнення підвищується схильність людини приймати необдумані рішення і здійснювати імпульсивні вчинки. Тому небажано в цей час робити якісь важливі справи, укладати великі угоди, покупки, підписувати важливі документи.

Не рекомендується також брати участь у масових заходах, оскільки енергія сонця сильно впливає на колективний розум, тому краще уникати великого скупчення людей.

Астрологи рекомендують утриматися від:

Укладання фінансових операцій

Переїзди

Зміна роботи

Подорож

Сварки та з’ясування відносин

Операції

Не починайте та не завершуйте стосунки

Підписання будь-яких документів

Що варто робити в день сонячного затемнення

День сонячного затемнення сприятливий для того, щоб зайнятися духовними практиками, які дозволять досягти гармонії з собою.

ДОВІДКА

Сонячне затемнення — рідкісна астрономічна подія. Явище відбувається, коли молодий Місяць рухається між Сонцем і Землею, закриваючи сонячні промені та відкидаючи тінь на частину Землі. Саме різні затемнення по-іншому видно у різних куточках планети, пише — рідкісна астрономічна подія. Явище відбувається, коли молодий Місяць рухається між Сонцем і Землею, закриваючи сонячні промені та відкидаючи тінь на частину Землі. Саме різні затемнення по-іншому видно у різних куточках планети, пише Time and date

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Існує чотири типи сонячних затемнень: