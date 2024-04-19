Сьогодні вночі на Тернопільщині прогнозують сильні заморозки

На Тернопільщині вночі та вранці 20 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0..-5°.

Про це повідомили в обласному гідромеотцентрі.

У зв’язку з цим, на території краю оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

За прогнозом синоптиків, завтра на Тернопільщині буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, погіршення видимості 600-1000 м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Вдень температура підвищиться до 10-15° тепла.

21 квітня очікують хмарну з проясненнями погоду. Вночі обійдеться без істотних опадів, вдень передають дощі. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі прогнозують 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки. Вдень повітря прогріється до 8-13°.