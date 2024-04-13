Швидкий спосіб виростити зелень у відкритому ґрунті

Вирощування зелені може здаватися складним завданням для новачків. Проте існують прості та ефективні способи, які допоможуть вам прискорити проростання насіння петрушки. Перші сходи можна мати вже за 10 днів.

Використання гарячої води

Гаряча вода частково руйнує тверді шари оболонки та запускає процес проростання.

Замочування в горілці

Цей метод стимулює проростання петрушки. Етиловий спирт частково розчиняє ефірні масла, полегшуючи проростання паросткам.

Насипте насіння на блюдце, залийте горілкою, щоб воно повністю покрило насіння. Залиште на 15-20 хвилин. Промийте насіння під проточною водою та ретельно просушіть.

Скільки років можна зберігати насіння та як перевірити його на схожість

Напевно, кожен городник чи дачник має запаси насіння, що залишилося з минулих сезонів. Часто-густо такий посівний матеріал зберігається роками. І чим довше він зберігається, тим гіршими стають його посівні властивості.

Тому важливо перевірити насіння на схожість заздалегідь. Підсолена вода допоможе визначити якість посівного матеріалу. Його поміщують у соляний розчин, на літр води – чайна ложка солі, та залишають на 2-3 години. Насіння, що спливе, і є низькоякісним.

Каліброване насіння поміщають у неглибоку місткість на вологу тканинну або паперову серветку. Обов’язково потрібно контролювати вологість.

Якщо говорити про пророщування насіння на тирсі, то найкраще цей варіант підійде для великого насіння таких культур, як квасоля, горох, кавун, кабачки.

Замість тирси можна використовувати кокосовий ґрунт, вермікуліт. Зволожений матеріал розподіляють по дну шаром 2 см. Насіння розкладають рівномірно, відступаючи 1-2 см один від одного. Зверху знову засипають тирсою або іншим субстратом та поміщають на пророщування.

Насіння огірка зберігається не більше 5 років. Томати не втрачають своєї схожості протягом 5-6 років. Боби, горох, квасоля – 3-5 років. Термін зберігання насіння кавуна, гарбуза, дині, кабачків – від 6 до 8 років. 2–3 роки зберігають схожість насіння крес-салату, кропу, моркви, петрушки, ревеню, цибулі, щавлю. Баклажани, капуста (білоголова, червоноголова, броколі, брюссельська, кольрабі, пекінська, савойська, цвітна), кукурудза, перець, спаржа, шпинат – 4–5 років, а буряк – 6–10 років.

Терміни схожості можуть змінюватися, якщо порушуються умови зберігання насіння, зокрема щодо вологості та температури.