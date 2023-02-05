Сьогодні Тернопільщина буде зі світлом

У ВАТ “Тернопільобленерго” повідомили, що сьогодні, 05 лютого на Тернопільщині, вимкнення електроенергії відповідно до Графіка погодинного вимкнення електроенергії буде застосовуватись лише з 16:00 год. до 20:00 год.

У цей час відключення відбуватимуться згідно з Графіком погодинних відключень та охоплюватимуть основні черги.

Протягом решти доби погодинних відключень не буде.

Звичайно, якщо не надійде іншої вказівки від диспетчера вищого рівня НЕК “Укренерго”.

Енергетики нагадують, що варто пам’ятати про економне використання електроенергії.

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