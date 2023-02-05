05.02.2023 12:44

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Сьогодні Тернопільщина буде зі світлом

05.02.2023

Роман Васильович

433

Новини, Події

Поширити:

У ВАТ “Тернопільобленерго” повідомили, що сьогодні, 05 лютого на Тернопільщині, вимкнення електроенергії відповідно до Графіка погодинного вимкнення електроенергії буде застосовуватись лише з 16:00 год. до 20:00 год. 

У цей час відключення відбуватимуться згідно з Графіком погодинних відключень та охоплюватимуть основні черги.

Протягом решти доби погодинних відключень не буде.

Звичайно, якщо не надійде іншої вказівки від диспетчера вищого рівня НЕК “Укренерго”.

Енергетики нагадують, що варто пам’ятати про економне використання електроенергії.

Читайте також:

Графік відключення електроенергії на Тернопільщині з 6 по 12 лютого

Володимир Труш пояснив ажіотаж з роздачею повісток на Тернопільщині та напливом військових з інших регіонів (відео)

Теги: Відключення електроенергії, світло, Графік погодинних відключень

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах