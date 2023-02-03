Графік відключення електроенергії на Тернопільщині з 6 по 12 лютого

У “Тернопільобленерго” оприлюднили новий графік погодинного відключення електроенергії в Тернопільській області. Він діятиме з 6 по 12 лютого 2023 року.

Як і в попередніх графіках, у цьому почерговість вимкнення світла – 6 через 3 години або 3 через 6 годин.

“У разі гострої необхідності, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися” – йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що технологія процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернопільської області, а також географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою, не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів.

В обленерго також попередили, що під час повітряної тривоги, працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

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