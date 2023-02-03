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Володимир Труш пояснив ажіотаж з роздачею повісток на Тернопільщині та напливом військових з інших регіонів (відео)

03.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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Сьогодні, 3 лютого, голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш пояснив чому в останні декілька днів, у Тернополі та регіоні масово роздють повістки та чому у місті так багато людей у військовій формі з інших регіонів.

По-перше повістки роздають з 24 лютого 2022 року з початку повномасштабного вторгення росії. Друге, активно вони роздаються завжди. Третє питання, те, що вчора було в місті Тернополі, не в області, це спеціальне відпрацювання силових структур, це спеціальна операція “Промінь”, яка проходила, і проходить по всій області. На даний час вже проведено більше 20-ти таких операцій. Не знаю, чому вона вчора викликала такий ажіотаж, – зауважив Володимир Труш. – І те, що масово роздають повістки, якщо люди не хочуть брати повістки, то не хочуть воювати, то питання виникають до нас з вами, чи ми справжні українці. Ми, якщо справжні українці, ми не повинні ховатися від мобілізації. Виставлені блокпости – у нас в країні війна, відпрацювання територій проходило і в довоєнний час і мобілізація нікуди не ділася – вона триває. Людина, яка називає себе українцем, вона не тільки виставляє аватарку в Фейсбуці, а йде захищати свою державу.

Детальніше у відео.

Джерело: Тернополянни

Теги: Володимир Труш, загальна мобілізація, повістки

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