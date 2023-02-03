Володимир Труш пояснив ажіотаж з роздачею повісток на Тернопільщині та напливом військових з інших регіонів (відео)

По-перше повістки роздають з 24 лютого 2022 року з початку повномасштабного вторгення росії. Друге, активно вони роздаються завжди. Третє питання, те, що вчора було в місті Тернополі, не в області, це спеціальне відпрацювання силових структур, це спеціальна операція “Промінь”, яка проходила, і проходить по всій області. На даний час вже проведено більше 20-ти таких операцій. Не знаю, чому вона вчора викликала такий ажіотаж, – зауважив Володимир Труш. – І те, що масово роздають повістки, якщо люди не хочуть брати повістки, то не хочуть воювати, то питання виникають до нас з вами, чи ми справжні українці. Ми, якщо справжні українці, ми не повинні ховатися від мобілізації. Виставлені блокпости – у нас в країні війна, відпрацювання територій проходило і в довоєнний час і мобілізація нікуди не ділася – вона триває. Людина, яка називає себе українцем, вона не тільки виставляє аватарку в Фейсбуці, а йде захищати свою державу.