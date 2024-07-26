1 таблетка і врожай огірків буде в 3 рази більшим: варто спробувати

У гонитві за великим урожаєм городники несуть на свою ділянку мало не всю аптечку, зокрема й аспірин. Вважається, що він допомагає запобігти пожовтінню і хворобам огірків, пише УНІАН. Ось як його застосовують на грядці.
Багато дачників, посилаючись на досвід, стверджують, що ацетилсаліцилова кислота, яка міститься у складі аспірину, стимулює імунну систему огірків і за рахунок цього робить їх стійкими до перепадів температури, інфекцій та посухи.
Для цього овочі обприскують розчином аспірину 1 раз на тиждень – від початку цвітіння і до закінчення збирання врожаю.
Знадобиться:
Аспірин подрібнюють і розчиняють у воді, а потім обприскують овочі. Вважається, що така обробка допомагає запобігти пожовтінню листя і плодів огірків, утворенню гнилей на листках, а також захистити від борошнистої роси, чорної плямистості, іржі.