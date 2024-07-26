Мешканців Тернопільщини попереджають небезпечні метеорологічні явища

Згідно з повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, на території Тернопільської області та в місті Тернопіль впродовж доби 26 липня очікуються грози. Дані погодні умови класифікуються як небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпеки (жовтий рівень), що передбачає підвищений ризик виникнення несприятливих умов.

“Область, місто: 27 липня вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м.

(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І),” – йдеться у повідомленні синоптиків.

Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області надав рекомендації з безпеки під час небезпечних метеорологічних явищ І рівня небезпеки.

“Жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови можуть вплинути на звичне життя та діяльність населення. Під час гроз можливі сильні зливи, шквалистий вітер і навіть град. Такі умови можуть спричинити пошкодження майна, перешкоди в роботі транспорту, а також становити загрозу для здоров’я і життя людей,” – зазначають у відомстві.

Рекомендується дотримуватися наступних заходів безпеки:

1. Уникати перебування на відкритих просторах під час грози, особливо в місцях з високою вологістю або під деревами.

2. Не користуватися мобільними телефонами та іншими електронними пристроями на відкритому повітрі під час грози.

3. Обмежити пересування автомобілем під час сильного дощу або грози через можливі затоплення та погіршення видимості.

4. Захистити майно, зокрема автомобілі, від можливих пошкоджень від граду або падіння гілок дерев.

Будьте обережні та уважні до змін погодних умов. Дотримання рекомендацій допоможе зменшити ризики та забезпечити вашу безпеку.