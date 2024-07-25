Графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині у п’ятницю 26 липня

У п’ятницю, 26 липня, з 05:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень.
Повідомляє телегрaм-кaнaл Світло Тернопільщини.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️ 05:00-07:00 6 черга
➡️ 07:00-09:00 5 черга
➡️ 09:00-12:00 4 черга
➡️ 12:00-14:00 3 черга
➡️ 13:00-16:00 2 черга
➡️ 14:00-17:00 1 черга
➡️ 16:00-18:00 6 черга
➡️ 17:00-19:00 5 черга
➡️ 19:00-21:00 4 черга
➡️ 20:00-22:00 3 черга
➡️ 21:00-23:00 2 черга
➡️ 22:00-24:00 1 черга
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71