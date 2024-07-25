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У Дніпрі затримано підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, – Зеленський

25.07.2024

Руслан Іннак

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Суспільство, Україна, Події, Новини

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18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримано в Дніпрі. Про це повідомив Президент Зеленський, підкресливши важливість розкриття цього злочину.

В Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб, – написав Зеленський.

За його словами, затримано 18-річного хлопця.

“Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі”, – повідомив Зеленський.

19 липня невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.

Поліція має кілька версій вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, включаючи громадську, політичну діяльність і особисту неприязнь. Правоохоронці знайшли гільзу після пострілу та не виключають “російський слід” у злочині.

Теги: поліція, вбивця, затримали, Ірина Фаріон

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