«Нива-2» готується до старту чемпіонату у другій лізі

Як ми вже писали, футбольний клуб «Нива» (Тернопіль) ухвалив рішення про створення команди «Нива-2», яка в сезоні 2024/25 виступатиме у чемпіонаті другої ліги України в групі «А».

Головним тренером команди призначено 56-річного спеціаліста Сергія Локтіонова, котрий працював у тренерському штабі Юрія Гури у футбольному клубі «Олександрія». Також тривають перемовини із потенційними помічниками головного тренера.

Команда буде сформована із молодих футболістів, які матимуть змогу показати свій професійний рівень, а також із тих гравців, котрі не отримуватимуть достатньої ігрової практики у першій команді.

Новостворений колектив уже провів 3 спаринги, зокрема, переміг аматорський футбольний клуб «Самбір» – 2:0, мінімально поступився харківському «Металісту 1925-2» – 0:1 та зіграв внічию із київським «Rebel» – 1:1.