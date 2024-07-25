У готелі Тернополя майор застрелив прикордонника

В одному з готелів обласного центру військовослужбовець у званні майора застрелив бійця Держприкордонслужби. Той від завданих поранень помер. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі Західного регіону.

Подія трапилася в ніч на 21 липня. Офіцер однієї з військових частин здійснив кілька пострілів у 25-річного бійця Держприкордонслужби. У них виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Від завданих поранень прикордонник загинув на місці. Наразі офіцера затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому готують підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.