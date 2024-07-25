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У готелі Тернополя майор застрелив прикордонника

25.07.2024

Руслан Іннак

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Теми, Головне в номер, Кримінал, Новини

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В одному з готелів обласного центру військовослужбовець у званні майора застрелив бійця Держприкордонслужби. Той від завданих поранень помер. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі Західного регіону.

Подія трапилася в ніч на 21 липня. Офіцер однієї з військових частин здійснив кілька пострілів у 25-річного бійця Держприкордонслужби. У них виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Від завданих поранень прикордонник загинув на місці. Наразі офіцера затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому готують підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: майор, застрелив, готель

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