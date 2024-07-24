Відповідальність військових за дезиртирство: деталі

16 липня у Верховній Раді підтримано в першому читанні законопроєкт 11322, яким передбачено, що особа, яка під час воєнного стану вперше вчинила самовільне залишення частини або дезертирство, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо до закінчення досудового розслідування добровільно заявила слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження військової служби й командир (начальник) військової частини (установи) надав письмову згоду на продовження проходження військової служби.

Експерти вважають, що з огляду на значне збільшення кількості військовослужбовців та недостатню модернізацію норм і правил, що, зокрема, захищають права людини під час військової служби, проєкт може бути корисний, однак формулювання особа «може бути звільнена» від відповідальності не має достатньої правової визначеності, а тому може містити корупційний ризик. Відтак норму слід допрацювати.

Наразі проєкт готується на друге читання.