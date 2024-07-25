Всі пільги на проїзд залишаються: у Тернополі змінюється тариф на транспорт, який не буде більший, ніж в містах заходу України

Як підрахували експерти, саме у Тернополі наразі найбільша зросла кількість пільговиків. Кількість їх ще збільшилася за рахунок внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з аналізом пасажиропотоку та способів розрахунків, близько 40% користувачів громадського транспорту є пільговиками, які не оплачують проїзд. Для учнів, студентів та усіх пільгових категорій населення проїзд у комунальному громадському транспорті Тернополя безкоштовний, за наявності електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» відповідної категорії «Учнівська/Студентська» чи «Пільгова». Учасники бойових дій та добровольці також їздять безкоштовно та без обмежень у кількості у всьому громадському транспорті Тернополя. Сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України також мають право на пільговий проїзд.

Збережена також важлива додаткова пільга – «Єдиний квиток», яка дозволяє робити необмежену кількість пересадок в інший транспорт, без додаткової оплати проїзду, незалежно від виду та форми власності, протягом 30 хвилин.

Тариф менший, ніж у Львові і Вінниці

З 1 серпня у Тернополі впроваджуються нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. При цьому, новий тариф не перевищує вартість проїзду, яка зараз існує у середніх містах України. Значно менший від вартості проїзду у Львові та Вінниці.

Є дві головні причини підвищення тарифів на проїзд у Тернополі: врятувати громадський транспорт від банкрутства та зберегти всі наявні пільги для тернополян.

Без нового тарифу зупиниться громадський транспорт Тернополя

Для прикладу, у КП «Тернопільелектротранс» повідомили, що підприємство перебуває на межі банкрутства. Найперше, через необґрунтовано високі тарифи на електрику для комунального підприємства. Які встановлює Уряд.

Так, у 2021 році «Тернопільелектротранс» заплатив за електроенергію 26 млн гривень, за 2023 – більше 41 млн, а за півроку 2024 – майже 21 млн гривень (з тенденцією до ще більшого зростання). При цьому вартість проїзду тролейбусом у Тернополі піднімали аж у 2021 році. Тобто «Тернопільелектротранс» працює у збиток. І щодня наближається до банкрутства. Лише підняття тарифів дасть змогу зупинити цей процес. Комунальний транспорт продовжить перевозити пасажирів.

Які будуть нові тарифи

Нові тарифи будуть такими:

12 гривень при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта Тернополянина»;

14 гривень при розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком;

15 гривень при розрахунку банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.

Що в інших містах?

У Львові вже готуються підняти тарифи на проїзд у громадському транспорті до 25 гривень. Наразі разовий квиток, придбаний у водія трамваю, коштує 20 грн (було 10). Якщо оплачувати за QR-кодом з телефону — 15 гривень (було 8,5 гривень).

У Вінниці вартість однієї поїздки від 1 липня 2022 року становить муніципальним автобусом 12 гривень. Значно дорожче проїхатися маршрутко. Вартість проїзду у маршрутних таксі від 1 червня 2022 року: на маршрутах 25Н, 30А, 30Б – 18 гривен, на всіх інших маршрутах – 15 гривень.

З 20 червня 2024 року в Івано-Франківську ціна за проїзд у громадському транспорті зросла з 10 до 15 гривень.

В Ужгороді теж збільшили тариф на міські пасажирські перевезення з 12 до 15 гривень.

Новина від пресслужби