Працівників ТЦК у Тернополі, які побили чоловіків, досі не покарали

Суд у справі працівників тернопільського ТЦК, які побили чоловіків, вкотре відклали. На засідання не з’явилися потерпілі та двоє їхніх захисників.

Про це Суспільному повідомив суддя Валентин Ломакін. Через це прокурор Андрій Багрій просив перенести слухання справи.

“Оскільки в матеріалах провадження відсутні відомості, чи справді повідомили потерпілого Репіна. Він також відсутній. Ні від нього, ні від його захисника не надходили клопотання про розгляд без їхньої участі. Вважаю, треба відкласти засідання”, — сказав прокурор.

Пропозицію перенести слухання справи підтримали й інші учасники. Суддя Валентин Ломакін задовольнив це клопотання.

З обвинуваченими у побитті Андрієм Яцківим та Юрієм Маценькою намагались поспілкуватися журналісти, на що отримали відповідь: “Ви як думаєте, ми діяли правильно, чи ні?”

“Є матеріали справи, суд їх дослідить і прийме рішення. Потрібно оцінювати всі докази в сукупності, а не виключно за декількома секундами на відео в мережі. Треба зрозуміти, що цьому передувало, чи були неправомірні дії з боку осіб, які в цій справі є потерпілими”, – прокоментував ситуацію захисник обвинувачених Олександр Нюня.

Захисник одного з потерпілих від коментарів відмовився.

Слідчі встановили, що 6 жовтня минулого року солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого жителя для перевірки документів. З’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому поїхати до військкомату. Коли той відмовився, заштовхали його до автомобіля та, б’ючи при цьому, доправили до ТЦК. Потім його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату.

Унаслідок цього один із потерпілих зазнав травм середньої тяжкості, інший — легкої. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Солдата-гранатометника звинувачують у заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, катуванні й незаконному позбавленні волі людини.

Командирові цього підрозділу також інкримінують катування та завдання легких тілесних ушкоджень. Обвинуваченим загрожує покарання від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

13 жовтня Тернопільський міськрайонний суд призначив працівникам ТЦК нічний домашній арешт і відсторонив обох від займаних посад.