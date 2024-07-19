У Тернопільській міській раді, працює одна з перших в Україні комісія для допомоги в отриманні відстрочки від мобілізації: вже надійшло 432 звернення

При Тернопільській міській раді ефективно діє комісія зі встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), яка допомагає тернополянам отримати відстрочку від мобілізації. Як повідомляє пресслужба мерії, станом на 12 липня на адресу комісії вже надійшло 432 звернення. З них вже розглянуто 79 заяв.

Нагадаємо, у Тернополі, вперше в Україні, працює Комісія зі встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду). Вона допомагає тернополянам відстояти своє законне право на відстрочку, незважаючи на юридичні колізії нового закону про мобілізацію. Зокрема, підтвердження факту здійснення постійного догляду за особами, які дійсно цього потребують. Комісія розглядає отримані заяви, після чого видає відповідні акти про встановлення факту здійснення догляду.

Заплутаний новий закон про мобілізацію

З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Більшість експертів, юристів та навіть військових визнали його недосконалим. Практично всі вказують, що народні депутати та їх помічники, які й розробили цей закон, створили заплутану систему для отримання відстрочки. Особливо для осіб, які мають опікунство або осіб на утриманні.

Приклад колізії

Для прикладу, зараз дуже важко отримати відстрочку по догляду за батьками. Новий закон передбачає, щоб отримати відстрочку по догляду за батьками, військовозобов’язаний має оформити довідку про єдину дитину. Без пояснення, де і хто видає таку довідку. А без такої довідки у територіальному центрі комплектації (ТЦК) не дають відстрочку. Насправді, як пояснили юристи, необхідно звернутися до будь-якого нотаріуса на території України та оформити нотаріальну заяву про єдину дитину. Саме такий нотаріальний документ зазвичай називають довідкою про наявність єдиної дитини в родині.

Куди звертатися

Схожих випадків багато. Тому фахівці Комісії допоможуть тернополянам підтвердити факт здійснення постійного догляду за особами. Щоб встановити факт здійснення догляду (постійного догляду) військовозобов’язаній особі необхідно звернутись із письмовою заявою на ім’я міського голови у відділ звернень Тернопільської міської ради, за адресою вул. Листопадова, 6.

Новина від пресслужби.