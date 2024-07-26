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Мешканці 32 житлових будинків у Тернополі на два тижні залишилися без гарячої води

26.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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У Тернополі для проведення гідравлічних випробувань з 25 липня по 7 серпня призупинено гаряче водопостачання до 32 житлових будинків. 

Про це повідомили в КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Для проведення гідравлічних випробувань від 25 липня по 7 серпня буде призупинене гаряче водопостачання до окремих будинків, — йдеться у повідомленні, — а саме – до житлових будинків на таких вулицях:

Київська 4,6,8,10,12,14;

Тарнавського 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26; 

Гузара 10,12;

Лепкого 3,5,6,7,8,9,10,11,14;

Захисників України 1,2,3,5;

Смакули 1.

На підприємстві перепрошують за тимчасові незручності!

Теги: КП "Тернопільміськтеплокомуненерго", без гарячої води, Тернопіль

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