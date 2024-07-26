Мешканці 32 житлових будинків у Тернополі на два тижні залишилися без гарячої води

У Тернополі для проведення гідравлічних випробувань з 25 липня по 7 серпня призупинено гаряче водопостачання до 32 житлових будинків.
Про це повідомили в КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».
Для проведення гідравлічних випробувань від 25 липня по 7 серпня буде призупинене гаряче водопостачання до окремих будинків, — йдеться у повідомленні, — а саме – до житлових будинків на таких вулицях:
Київська 4,6,8,10,12,14;
Тарнавського 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26;
Гузара 10,12;
Лепкого 3,5,6,7,8,9,10,11,14;
Захисників України 1,2,3,5;
Смакули 1.
На підприємстві перепрошують за тимчасові незручності!