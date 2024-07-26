Змінили графік вимкнення світла на Тернопільщині 26 липня

На Тернопільщині 26 липня змінили графіки погодинних вимкнень електрики.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️ 12:00-14:00 3 черга
➡️ 14:00-16:00 2 черга
➡️ 15:00-17:00 1 черга
➡️ 16:00-18:00 6 черга
➡️ 17:00-19:00 5 черга
➡️ 19:00-21:00 4 черга
➡️ 20:00-22:00 3 черга
➡️ 21:00-23:00 2 черга
➡️ 22:00-24:00 1 черга
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.