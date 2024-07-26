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Змінили графік вимкнення світла на Тернопільщині 26 липня

26.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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На Тернопільщині 26 липня змінили графіки погодинних вимкнень електрики.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 12:00-14:00  3 черга

➡️ 14:00-16:00  2 черга
➡️ 15:00-17:00  1 черга

➡️ 16:00-18:00  6 черга
➡️ 17:00-19:00  5 черга
➡️ 19:00-21:00  4 черга
➡️ 20:00-22:00  3 черга
➡️ 21:00-23:00  2 черга
➡️ 22:00-24:00  1 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Теги: актуально, графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго", Тернопільська область

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