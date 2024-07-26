На водоймах Тернопільщини втопилося 26 осіб, з них – 5 дітей

З початку 2024 року на водоймах Тернопільщини загинуло 26 осіб, з них – 5 дітей. Найчастіше причиною трагічних випадків стає банальна людська недбалість – купання у нетверезому стані, у недозволених місцях тощо, розповіли рятувальники.

Головне Управління ДСНС України у Тернопільській області нагадує:

– купатися можна тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях;

– безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби;

– купатися краще в спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче +20ºC, повітря – не нижче +24ºC;

– після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5-2 години;

– у воду заходити слід повільно: зупинитись і почекати, дозволяючи тілу пристосуватися до температури води. Перед зануренням у воду необхідно змочити обличчя і плечі. Це особливо важливо для тих, хто купається вперше в сезоні, а також для тих, хто особливо чутливо сприймає холод;

– у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою. Якщо не вмієте плавати, не заходьте у воду глибше пояса, щоб не оступитися і не потрапити на глибоке місце, в яму, чи не опинитися на сильній течії;

– у воді перебувайте не більше 15 хвилин, не стійте на одному місці, активно рухайтесь та плавайте. При перших ознаках переохолодження негайно виходьте з води, переодягніться у сухий одяг, зробіть декілька фізичних вправ або простих рухів;

– ніколи не плавайте наодинці. Не запливайте далеко, особливо за буї, оскільки можна не розрахувати свої сили;

– перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь у безпеці дна і достатній глибині водоймища;

– пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно;

– після купання не рекомендується сидіти на сонці, краще відпочити в тіні;

– якщо ви стали свідком того, що людина тоне чи кличе на допомогу – негайно повідомте рятувальників.