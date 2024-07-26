На Тернопільщині у Дністрі втопився чоловік

24 липня на Тернопільщині у річці Дністер виявили тіло чоловіка.

До перативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що у річці Дністер, поблизу села Набережне Золотопотіцької громади Чортківського району, виявлено тіло без ознак життя.

На місце події прибув черговий караул 9 пожежно-рятувальної частини 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області та представники поліції.

Як з’ясувалося, потопельник знаходився за 20 м від берега. Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки витягнули тіло на берег.

Це був місцевий житель, 1988 року народження, який вийшов з дому в обідню пору напередодні і не повернувся.

Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.