26.07.2024 12:05

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На Тернопільщині у Дністрі втопився чоловік

26.07.2024

Ірина Нова

47

Тернопільщина, Новини

Поширити:

24 липня на Тернопільщині у річці Дністер виявили тіло чоловіка. 

До перативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що у річці Дністер, поблизу села Набережне Золотопотіцької громади Чортківського району, виявлено тіло без ознак життя.

На місце події прибув черговий караул 9 пожежно-рятувальної частини 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області та представники поліції.

Як з’ясувалося, потопельник знаходився за 20 м від берега. Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки витягнули тіло на берег.

Це був місцевий житель, 1988 року народження, який вийшов з дому в обідню пору напередодні і не повернувся.

Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Теги: Тернопільщина, втопився чоловік, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, річка Дністер

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах