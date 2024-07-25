Графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині у четвер 25 липня

У четвер, 25 липня, з 16:00 до 23:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень.
Повідомляє телегрaм-кaнaл Світло Тернопільщини.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71
Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!