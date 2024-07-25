Графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині у четвер 25 липня

У четвер, 25 липня, з 16:00 до 23:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень.

Повідомляє телегрaм-кaнaл Світло Тернопільщини.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

16:00-18:00 3 черга

18:00-20:00 4 черга

20:00-22:00 6 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71

Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!