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Графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині у четвер 25 липня

25.07.2024

Руслан Іннак

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Теми, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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У четвер, 25 липня, з 16:00 до 23:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень. 

Повідомляє телегрaм-кaнaл Світло Тернопільщини.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

  • 16:00-18:00  3 черга
  • 18:00-20:00  4 черга
  • 20:00-22:00  6 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71

Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

Теги: світло, графік вимкнення, електрика

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