Сьогодні на щиті додому повертається 41-річний захисник з Тернопільщини

Сьогодні, 12 серпня, Тернопільщина на щиті зустріне полеглого Героя Любомира Олійника. Захисник загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Про це повідомляє Скориківська сільська рада.

“Горе, сум, відчай і біль гірких втрат… Важко знайти слова втіхи для рідних та близьких. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної людини.

Нехай добрий, світлий спомин про загиблого Героя Любомира стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у нашій пам’яті. Вічна пам’ять та честь Герою, який, не шкодуючи власного життя, захищав наш спокійний сон і виборював наше щасливе майбутнє”, – пишуть на сторінці Скориківської сільської ради.

Чин похорону відбудеться у вівторок 13 серпня.

Вічна пам’ять та Царство небесне Герою!