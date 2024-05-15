Сьогодні частина тернополян залишиться без води

Сьогодні, 15 травня, мешканці кількох будинків у Тернополі залишаться без води. Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», тимчасово припинять водопостачання у будинках на вул. Текстильній, вул. Енергетичній, просп. Злуки та вул. Галицькій.

У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, на вул. Текстильній, 15 травня з 09:00 до 21:00 год буде тимчасово припинено водопостачання до будинків на вул. Текстильній (до колії), вул. Енергетичній, просп. Злуки (до житлового будинку № 25), вул. Галицькій 29, 29-Б, 38, 40 – йдеться у повідомленні.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає заздалегідь зробити запаси води.

Нагадаємо, знайти колонки-качалками та бювети з питною водою громадяни можуть на інтерактивній карті. Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі Android або на iOS.