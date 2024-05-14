У Тернополі на восьми вулицях проведуть поточний ремонт дороги

У Тернополі цього тижня, з 13 по 17 травня, відремонтують ділянки дороги на восьми вулицях, інформують у міськраді.

Цього тижня у різних мікрорайонах міста підрядні організації продовжать виконувати роботи, при сприятливих погодних умовах, заплановано провести поточні ремонти на ділянках вулиць:

вул. Микулинецька;

вул. Замонастирська – вул. Татарська;

вул. Володимира Великого;

вул. Леся Курбаса;

вул. Полковника Морозенка;

вул. Олени Теліги;

вул. Новий Світ;

вул. Андрія Сахарова.

Також проводяться ремонти на прибудинкових територіях за адресами:

просп. Злуки, 21 – демонтаж бордюрів;

вул. Збаразька, 31 – влаштування щебеневої основи та асфальтобетонного покриття відмостки;

вул. 15 Квітня, 43-45 – влаштування бордюрів;

вул. Новий Світ, 93-95 – влаштування бордюрів, поребриків та бетонної відмостки;

вул. Тараса Протасевича,10 А – влаштування корита проїзду.

Додамо, з 13 по 16 травня у Тернополі на вул. Микулинецькій, на ділянці від станції технічного обслуговування «4Х4» в напрямку до центру, у зв’язку з виконанням поточного ремонту дорожнього покриття, буде частково перекрито рух транспорту (до осі вулиці).