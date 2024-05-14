У Тернополі на восьми вулицях проведуть поточний ремонт дороги

У Тернополі цього тижня, з 13 по 17 травня, відремонтують ділянки дороги на восьми вулицях, інформують у міськраді.
Цього тижня у різних мікрорайонах міста підрядні організації продовжать виконувати роботи, при сприятливих погодних умовах, заплановано провести поточні ремонти на ділянках вулиць:
Також проводяться ремонти на прибудинкових територіях за адресами:
Додамо, з 13 по 16 травня у Тернополі на вул. Микулинецькій, на ділянці від станції технічного обслуговування «4Х4» в напрямку до центру, у зв’язку з виконанням поточного ремонту дорожнього покриття, буде частково перекрито рух транспорту (до осі вулиці).