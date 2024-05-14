14.05.2024 19:52

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У Тернополі на восьми вулицях проведуть поточний ремонт дороги

14.05.2024

Ірина Нова

193

Тернопільщина, Новини, Суспільство

Поширити:

У Тернополі цього тижня, з 13 по 17 травня, відремонтують ділянки дороги на восьми вулицях, інформують у міськраді

Цього тижня у різних мікрорайонах міста підрядні організації продовжать виконувати роботи, при сприятливих погодних умовах, заплановано провести поточні ремонти на ділянках вулиць:

  • вул. Микулинецька;
  • вул. Замонастирська – вул. Татарська;
  • вул. Володимира Великого;
  • вул. Леся Курбаса;
  • вул. Полковника Морозенка;
  • вул. Олени Теліги;
  • вул. Новий Світ;
  • вул. Андрія Сахарова.

Також проводяться ремонти на прибудинкових територіях за адресами:

  • просп. Злуки, 21 – демонтаж бордюрів;
  • вул. Збаразька, 31 – влаштування щебеневої основи та асфальтобетонного покриття відмостки;
  • вул. 15 Квітня, 43-45 – влаштування бордюрів;
  • вул. Новий Світ, 93-95 – влаштування бордюрів, поребриків та бетонної відмостки;
  • вул. Тараса Протасевича,10 А – влаштування корита проїзду.

Додамо, з 13 по 16 травня у Тернополі на вул. Микулинецькій, на ділянці від станції технічного обслуговування «4Х4» в напрямку до центру, у зв’язку з виконанням поточного ремонту дорожнього покриття, буде частково перекрито рух транспорту (до осі вулиці).

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, ТМР, поточний ремонт, дорожні роботи

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах