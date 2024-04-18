18.04.2024 12:40

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Сьогодні частина тернополян залишилась без водопостачання

18.04.2024

Ірина Нова

36

Тернопільщина, Новини, Офіційно

Поширити:
Сьогодні, 18 квітня, частина тернополян мікрорайону “Новий Світ” залишиться без води.

Про це інформують у міській раді.

“Як повідомляє “Тернопільводоканал”, у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, 18 квітня з 9 до 17:00 буде тимчасово припинено водопостачання за адресами: вул. Березова, вул. Ділова, вул. Устима Кармелюка, вул. Межова, вул. Білецька 35, 36б, 51, вул. Новий світ 19в, 41, 55, 57, 59, вул. Вільхова 7а, 11, 13, 15, 21, 25, 27, вул. Северина Наливайка 2, 4, 7 та 8″, – зазначили на сайті мерії.

Мешканці цих будинків можуть брати воду з бюветів та колонок-качалок, які позначені на інтерактивній карті.

Теги: Тернопіль, без води

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах