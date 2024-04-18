Сьогодні частина тернополян залишилась без водопостачання

Сьогодні, 18 квітня, частина тернополян мікрорайону “Новий Світ” залишиться без води.

Про це інформують у міській раді.

“Як повідомляє “Тернопільводоканал”, у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, 18 квітня з 9 до 17:00 буде тимчасово припинено водопостачання за адресами: вул. Березова, вул. Ділова, вул. Устима Кармелюка, вул. Межова, вул. Білецька 35, 36б, 51, вул. Новий світ 19в, 41, 55, 57, 59, вул. Вільхова 7а, 11, 13, 15, 21, 25, 27, вул. Северина Наливайка 2, 4, 7 та 8″, – зазначили на сайті мерії.

Мешканці цих будинків можуть брати воду з бюветів та колонок-качалок, які позначені на інтерактивній карті.