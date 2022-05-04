Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко 3 травня провів нараду з уповноваженими представниками фракцій політичних партій, зареєстрованих в обласній раді.

Сьогодні, 4 травня, запланована сесія Тернопільської обласної ради. На порядку денному засідання – питання розгляду петиції щодо підтримки законопроекту про заборону УПЦ МП в Україні.

Вже третій місяць в Україні триває війна з московським окупантом, який знущається та вбиває людей, руйнує населені пункти, намагаючись знищити нашу державу. Як не було б дивно, та попри всі злодіяння з боку східного сусіда, в українських містах і селах досі функціонує церква московського патріархату.

Служителі Української православної церкви московського патріархату протягом багатьох років поширювали в Україні ідеологію «руського міра», дуже часто були рупором антиукраїнської пропаганди, відкрито підтримували агресора, відмовлялися відспівувати загиблих Героїв та працювали за вказівкою кремля.