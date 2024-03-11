Сьогодні 100-й ювілей відзначає колишня членкиня ОУН-УПА з Колиндянської громади

Сьогодні, 11 березня, свій 100-й ювілей відзначає колишня членкиня ОУН- УПА, жителька Колиндянської громади, Чорківського району Марія Дребіт.
Із поважним ювілеєм жительку району, окрім її рідних та близьких, за дорученням начальника Чортківської РВА Володимира Шипітка, привітала начальниця відділу з гуманітарних питань Галина Чайківська, яка вручила старенькій квіти та подарунки, а також побажала Марії Йосипівні міцного здоров’я, мирного неба, спокою та дочекатися перемоги для України, розповіли на сторінці райадміністрації.
Довгожителька народила двоє дітей, дочекалася 4 внуків, 6 правнуків.
Незважаючи на свій поважний вік, іменинниця має добру пам’ять і під час зустрічі охоче поділилася своїми спогадами нелегких життєвих сторінок і вирішальних моментів прожитих років. І навіть розкрила секрет свого довголіття: віра в Бога, чесність, доброта, а ще не переїдати.
Спілкуючись із жінкою, розуміємо, що на її на долю випали важкі випробування: пережила голодомори, Другу Світову війну, а тепер – ще й російську агресію.
Уже в 10 років залишилася без батька. Згодом, разом із однорічним синочком Михайликом, була вивезена на Сибір на довгих 10 років. Чоловік в той час сидів у тюрмі. Пані Марія, витираючи сльози, згадує як не просто було переправлятися сім тижнів потягом із маленькою дитиною, де разом потерпали від нестачі їжі та людського ставлення.
Повернувшись на рідну землю, приступила до тяжкої повоєнної роботи, а, відтак, народила донечку Галину. З якою, до слова, проживає до цих днів. Саме дочка Галина та зять Богдан зараз доглядають за мамою, створюють затишок у домі та спокій на душі. А що ще треба людині, яку Бог щедро обдарував довгим віком.
Гості разом заспівали на Многії літа та висловили жінці слова вдячності і шани за багаторічну сумлінну працю, мудрість та досвід, велику любов до України, яку пані Марія пронесла в серці протягом всього життя.
Від щирого серця вітаємо Вас, пані Маріє, з таким поважним Днем народження.
Ми вклоняємося Вашій життєвій мудрості та багатому досвіду.
Многії і благії літа Вам, пані Маріє!