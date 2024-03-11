Сьогодні 100-й ювілей відзначає колишня членкиня ОУН-УПА з Колиндянської громади

Спілкуючись із жінкою, розуміємо, що на її на долю випали важкі випробування: пережила голодомори, Другу Світову війну, а тепер – ще й російську агресію.

Уже в 10 років залишилася без батька. Згодом, разом із однорічним синочком Михайликом, була вивезена на Сибір на довгих 10 років. Чоловік в той час сидів у тюрмі. Пані Марія, витираючи сльози, згадує як не просто було переправлятися сім тижнів потягом із маленькою дитиною, де разом потерпали від нестачі їжі та людського ставлення.