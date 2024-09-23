Смертельна ДТП на Тернопільщині: водійка втікла з місця події

Аварія на Тернопільщині, у якій загинула людина, трапилася 19 вересня. Поліцейські встановили та розшукали водійку, яка залишила місце автопригоди в місті Скалат.

19 вересня близько 20:30 до співробітників відділення поліції №5 м. Підволочиськ надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги в місті Скалат місцеві жителі виявили тіло невідомого чоловіка. На місці події працювали експерти та слідчі поліції. Було встановлено, що потерпілий отримав травми в результаті наїзду автомобіля, які виявилися несумісними із життям. Загиблим виявився 73-річний місцевий житель.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники Підволочиського відділення поліції встановили марку автомобіля та водійку, причетну до ДТП. Нею виявилася 36-річна мешканка одного із сіл Тернопільського району. Транспортний засіб правоохоронці помістили на арештмайданчик.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.