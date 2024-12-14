Скільки вартує земля сільськогосподарського призначення на Тернопільщині

Земля вже понад 3 роки, з моменту відкриття у липні 2021 року ринку землі, зростає у ціні. У Мінагрополітики прогнозують, що зростання вартості сільськогосподарської землі буде тривати на ринку і надалі.

Як нещодавно розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль в інтерв’ю «Forbes Ukrainе», з моменту відкриття ринку землі в Україні земля подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року на кожному гектарі. У наступні роки, за його словами, її вартість може ще зрости приблизно на 20 відсотків.

За даними платформи Опендатабот, на Тернопільщині середня вартість гектара землі за станом на листопад 2024 року сягнула 61 тисячу 495 гривні за гектар.

Найдешевшою наразі стала земля на Запоріжжі – менше 28 тисяч гривень за гектар. А найдорожчі угіддя – на Івано-Франківщині – понад 149 тисяч гривень за гектар, Київщині – 90758, Львівщині – 78516 грн.

Загалом станом на кінець жовтня 2024 року продано 289 тисяч гектарів – це менше 1 відсотка від загальної площі з 42,4 мільйона гектарів сільськогосподарської землі в країні.