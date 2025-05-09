Скільки днів у тижні працюватимуть садочки Тернополя:графік

Рішення про режим роботи закладів дошкільної освіти затвердили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Зробили це для того, щоб забезпечити необхідні умови функціонування закладів дошкільної освіти – для належної підготовки до нового навчального року та забезпечення права педагогів на відпустку.

– У зв’язку із тим, що прийнятий новий закон України «Про дошкільну освіту», але ще не прийняті нормативи і штати, обіцяють прийняти їх у червні-липні, на цей перехідний період встановлюємо п’ятиденний робочий тиждень, – пояснила Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Також затверджуємо кількість штатних одиниць вихователів.

Як повідомляють у міській раді, для дитячих садків у літні місяці встановлено 5-денний робочий тиждень: для закладів дошкільної освіти з щоденним перебуванням дітей – 10 годин в день; для Тернопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2, Тернопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) №6 та Тернопільської початкової школи №5 по одній групі з перебуванням дітей – 11 годин в день.