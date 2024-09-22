Скільки днів можна не ходити до школи без довідки

У 2024 році без довідки до школи можна не ходити 10 днів. Проте Міністерство освіти та науки (МОН) запропонувало скоротити терміни до 5 днів, аби заклади освіти, служба у справах дітей і поліція могли виявляти випадки неналежного виконання батьками їхніх обовʼязків.

Освітнє відомство виносило на громадське обговорення відповідний проєкт і оприлюднило на офіційному сайті звіт. МОН отримало 100 листів, в яких були зазначені пропозиції громадян. У документі мовиться, що підготовлену ініціативу розгляне невдовзі Кабінет міністрів.

“Серед висловлених пропозицій значна увага приділяється питанням щодо заборони внесення змін до постанови, інформування органів поліції про дітей, які не охоплені навчанням, а також висловлено заперечення щодо зменшення термінів інформування з десяти днів до п’яти днів”.

У разі, якщо дитина пропускає кілька уроків або днів навчання через погане самопочуття, про це достатньо повідомити класного керівника. В інших випадках причини відсутності мають бути підтверджені медичною довідкою або письмовим поясненням батьків.

Якщо дитина не буде відвідувати уроки через заплановану поїздку, перебування у санаторії, участь у змаганнях, то потрібно звернутися до адміністрації закладу освіти, щоб написати заяву. Її зразок можна знайти на сайті школи або безпосередньо в керівництва.