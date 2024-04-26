Скількох осіб враховують для призначення субсидій – роз’яснення Пенсійного фонду

У ПФУ пояснили на прикладі трьох осіб, які проживають в квартирі, скільки осіб буде враховано при призначенні субсидії, якщо з трьох прописаних у квартирі членів сім’ї, двоє перебувають за кордоном. Про це повідомляє ГОЛОС із посиланням на відомство.

– До складу домогосподарства включаються всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, крім тих членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії, – кажуть у Пенсійному фонді.

Тобто, якщо двоє членів сім’ї перебувають за кордоном більше ніж 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії, тоді вона призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства.