Зарплата вчителів: підвищення було, але його ніхто не відчув

Підвищення зарплати вчителям у січні та квітні анонсував очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий, виступаючи в прямому ефірі 1+1. Тож днями у деяких виданнях почали згадувати ці слова, а педагоги — очікувати збільшення зарплатні. На скільки саме та чи буде відчутним таке зростання?

«Освітню субвенцію збільшено на 15,5 мільярдів гривень, — розповів очільник МОН Оксен Лісовий. — Більша частина субвенції — це кошти на зарплати вчителів. Уряд планує підвищення у два етапи. Перший етап – з січня на 10%, другий — з квітня на 12,6%».

Педагоги кажуть, що підвищення не відбудеться. Про це заявила ведуча каналу 1+1 під час прямого етеру.

«Ми розуміємо, які пріоритети в країні. Так, були зменшені певні виплати. Але тепер вони повертаються», — відповів Оксен Лісовий.

Міністр додав, що таке підвищення було закладено Пояснювальною запискою до проєкту Державного бюджету України на 2024 рік та передбачено видатки на «встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2024 року у розмірі 3195 грн, а з 1 квітня 2024 року — 3600 грн».

Як пояснив юрист ГС «Освіторія» Олександр Брижак, підвищення посадового окладу з 01 січня та 01 квітня 2024 року також передбачалося проєктом постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

КМУ не ухвалив цей проєкт постанови у вищевказаному вигляді. Прийнята від 12 січня 2024 року постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» встановлює наступне: «Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 р. розраховуються відповідно до розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду 3195 гривень». Тобто відсутнє підвищення посадового окладу з 1 квітня 2024 року.

Ставки педагогічних працівників, як і інших бюджетних працівників, обчислюють за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці: від 10 до 14 тарифних розрядів. Тобто це мало б становити від 5815 грн до 7732 грн. Наприклад, збільшення на 12,6% від 5815 грн становило б 732 грн. Утім, ставка не може бути меншою за мінімальну зарплату в країні. Якщо оплата праці нараховується в розмірі окладу без надбавок, автоматично вводиться доплата до мінімальної зарплати. З 1 квітня 2024 року вона визначена як 8 тис. грн, згідно зі ст. 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Таким чином, менш як 8 тис. грн працівник не отримуватиме в будь-якому разі.

Важливо пам’ятати, що ставка — зарплата вчителів складається зі ставки та надбавок. Зокрема, це можуть бути: надбавка за вислугу років; надбавка за класне керівництво; надбавка за престижність посади; винагорода за сумлінну працю; допомога на оздоровлення в разі надання щорічної відпустки; доплата за перевірку зошитів.

До слова, доплата за перевірку зошитів становить: у 1–4-х класах — 15%; з математики — 15%; з іноземної мови/креслення/технічної механіки (конструювання) — 10%; з мови та літератури — 20%.

Тобто система оплати праці освітян передбачає маленьку базову ставку та купу надбавок. Тож відсоткове підвищення цієї невеличкої частини зарплати не дає значних фінансових змін.

У соцмережах обговорюють, що побутує сумна практика: місцева влада скасовує певні надбавки після підвищення зарплати. Часом це означає зменшення реальних виплат на руки педагогічним працівникам. У деяких регіонах ще торік скасували майже всі надбавки. Деякі громади під час воєнного стану шукають будь-які шляхи для економії фінансів.

Тим часом у МОН планують радикально змінити принцип оплати праці вчителів, зробити його більш прозорим, а також зменшити вагу надбавок у зарплаті.