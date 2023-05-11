Сказ тварин виявили у Борсуківській громаді на Тернопільщині

У зв’язку з цим на село Передмірка та прилеглі до села лісові та польові угіддя накладено карантинні обмеження, а територію оголошено неблагополучною щодо захворювання на сказ. Про це зазначається у протоколі Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременецькій районній військовій адміністрації від 9 травня 2023 року.

У рамках заходів ліквідації спалаху вогнища сказу серед домашніх тварин проведуть дезінфекцію території, де терміново було виявлено вогнище сказу в с. Передмірка, а також довакцинацію проти сказу котів і собак.