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Сказ тварин виявили у Борсуківській громаді на Тернопільщині

11.05.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини

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Вогнище сказу виявили у селі Передмірка Борсуківської громади Тернопільської області.

У зв’язку з цим на село Передмірка та прилеглі до села лісові та польові угіддя накладено карантинні обмеження, а територію оголошено неблагополучною щодо захворювання на сказ. Про це зазначається у протоколі Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременецькій районній військовій адміністрації від 9 травня 2023 року.

У рамках заходів ліквідації спалаху вогнища сказу серед домашніх тварин проведуть дезінфекцію території, де терміново було виявлено вогнище сказу в с. Передмірка, а також довакцинацію проти сказу котів і собак.

«Про кожен покус людей, свійських тварин дикими хижаками та бродячими собаками і при підозрі захворювання тварин на сказ потрібно повідомити ветеринарну службу на місцях, а також посилити нагляд за станом здоров’я диких тварин», – зазначили у Борсуківській ТГ.

Джерело: Тернополянни

Теги: сказ

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