Коли проїжджати через село Ігровиця чи не на кожному стовпі можна побачити лелеку. Чому їх там стільки багато дослідила знана журналістка, редакторка, літераторка Наталія Лазука.

На подвір’ї Василя Лисака в Ігровиці живе семеро лелек

Сім’я лелек в Ігровиці Тернопільського району цього сезону виховала п’ятеро пташенят. Це унікальне явище, адже, зазвичай, лелеки виховують двох-трьох пташенят.

Птахи оселилися тут вісім років тому. За 10 метрів від своєї хати житель Ігровиці Василь Лисак встановив штучну платформу для гнізда.

«Лелеки постійно літали поблизу хати, шукали місце для гніздування, – розповідає господар. – Сідали на стовп. Навесні вирішив зробити гніздо. Власноруч зварив із металу квадратний каркас. Зачепив до за допомогою спеціального підйомника, з яким працюють електрики і будівельники. Хотів мати лелек на своєму подвір’ю. Дуже люблю природу. Як поставив те гніздо, одразу прилетів лелека».

Усередині цього літа Василь Лисак не міг порахувати, скільки у гнізді пташенят.

«Спершу думав: скільки їх є? – розповідає. – То один висуне голівку з гнізда, то другий. Випадково познайомився із Володимиром Заболотним з Тернополя. Розповів йому. Він приїхав до мене і зняв відео гнізда за допомогою дрона. Я дуже здивувався. Мені 69 років. За все своє життя ще не бачив, щоб було п’ять лелеченят у гнізді».

Василь Лисак час від часу каже «мій лелека». Дорослих назвав Чарлі і Мальвіна. Відрізняє самця від самиці. Чарлі трохи більший, має міцні, яскраві ноги. Мальвіна – тендітніша. Птахи, каже господар, не бояться його.

«Як мій лелека вилітає з гнізда, то сідає на городі коло хати, – продовжує господар. – Поставив там велику балію для води. Коли набираю воду для нього, він коло мене крутиться».

Молоді птахи тепер тренуються, готуються до відльоту в теплі краї.

«Коли у серпні відлітають мої лелеки, приємно, що вони живі-здорові і рушають далі, – додає Василь Лисак. – Трошки сумую за ними. А коли навесні прилітають, відчуваю неймовірну радість. Чекаю на них».

Василь Лисак – слюсар-сантехнік. Знає, як зробити гніздо для лелек. Вірить, що ці птахи приносять людям добро.

«Щоб лелеки хотіли жити поблизу, у хаті має бути спокій і тиша, – говорить. – Звісно, у кожній хаті трапляється сварка. Але туди, де постійні скандали, лелеки не прилетять.

– У народі іноді кажуть: так сваряться, що птах на хату не сяде. Лелека і справді не сяде там, де є багато агресії?

– Не можу сказати про когось. Лише про себе. У мене лелека сів. Я не ідеальний. Але народ спостережливий. Дійсно, якщо на подвір’ї важка, гнітюча обстановка, постійно невдоволені люди, то лелека там не заселиться».