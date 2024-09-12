Шумчанка Богдана Лохвінська перемогла у фіналі етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

Школярка з Шумщини стала переможницею фінального етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології.

Богдана Лохвінська – учениця Шумського ліцею. Вона взяла участь в унікальному освітньому проєкті “БіоШкола” від фармацевтичного заводу Biopharma.