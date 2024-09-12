Шумчанка Богдана Лохвінська перемогла у фіналі етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

Школярка з Шумщини стала переможницею фінального етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології.
Богдана Лохвінська – учениця Шумського ліцею. Вона взяла участь в унікальному освітньому проєкті “БіоШкола” від фармацевтичного заводу Biopharma.
“Лише 28 обдарованих школярів з усієї України мали можливість відвідати Білу Церкву та пройти навчання. Ліцеїстка з Шумщини отримала поглиблений курс із вивчення біології в найкращих для цього умовах – сучасне лабораторне оснащення (робота на рівні європейських лабораторій), індивідуальні парти з мікроскопами та мультимедійне забезпечення для трансляцій лекцій з різних куточків світу. Богдана щодня працювала із найкращими фахівцями за спеціалізаціями біохімія, мікробіологія, генетика, зоологія, молекулярна біологія. Після повернення додому вона продовжить навчання онлайн. Пишаємося можливістю сприяти розвитку молоді України. Сподіваємося, ліцеїстка досягне вершин у галузі біотехнологій”. – йдеться у дописі Управління освіти, культури, молоді, спорту Шумської міської ради.