Штормове попередження на Тернопільщині: синоптики прогнозують зaморозки до – 3°

На Тернопільщині знову передбачають нічні зaморозки до -3. Періодично дощитиме, а температурні показники будуть нижчими за норму.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вночі та вранці 13 травня місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°, вдень можливі невеликі дощі, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області вночі 1 – 6° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°, температура повітря вдень 10 – 15° тепла.

По м. Тернополю вночі 2 – 4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°, температура повітря вдень 12 – 14° тепла.

У середу, 14 травня, буде дещо тепліше: стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 12 – 17° тепла. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

15 травня прогнозують хмарну погоду, з невеликими вночі та помірними впродовж дня опадами. Вітер південно-західний, з переходом на північно – західний 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 6 – 11° тепла, вдень 11 – 16° тепла.

За попередніми прогнозами, весняне тепло у травні повернеться. Втім, суттєве підвищення температурних показників передбачають наприкінці місяця.