Школярка з Тернополя перемогла на міжнародному конкурсі, створюючи новий тип протезів

17-річна школярка з Тернополя Анастасія Романів, слухачка Малої академії наук, отримала чергову перемогу у міжнародному конкурсі. Про це розповіли у малій академії наук.

“Вітаємо з черговою Міжнародною перемогою Романів Анастасію, слухачку Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН України, ученицю 11 класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 10. Анастасія приклад того, як поєднання розуму, цілеспрямованості, упевненості, наполегливості та працелюбності веде до успіху. Лише за два роки навчання в МАН у її скарбничці є безліч перемог як у Всеукраїнських, так і у Міжнародних конкурсах”, – йдеться у дописі академії.

“Слухачка працювала над такими науковими проектами, як: «Використання біочару і місканту гігантського для ре медіації грунту, забрудненого нафтопродуктами», «Спосіб заміни пластикових кришечок для одноразового посуду на картонні». Проте на цьому вона не зупиняється і продовжує працювати, пропонуючи нові ідеї для покращення життя людей, які вимушені користуватися протезами, створюючи новий тип протезів – Separata prosthesis. Оскільки існує безліч роботизованих біонічних протезів, але не має жодного надійного способу ними керувати. Хвилюють юну дослідницю також питання пов’язані з аутизмом у дітей”, – наголошують у Малій академії наук.