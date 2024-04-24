Школи Тернопільщини заповнені приблизно на 57% потужності

Проєктна потужність українських закладів загальної середньої освіти становить 5,72 млн осіб, що на 1,75 млн перевищує кількість учнів. Наразі школи наповнені орієнтовно на 70%.

Про це під час презентації дослідження щодо передумов впровадження реформи профільної середньої освіти повідомив партнер компанії CIVITTA Дмитро Ливч.

Метою дослідження став аналіз поточної кількості учнів, мережі й фінансування закладів освіти, а також вивчення міжнародного досвіду для розроблення програмної частини стратегії реформи профільної середньої освіти.

За словами експерта, нині в 4-6 класах навчаються 1,2 млн осіб. Саме ці діти у 2027-2030 рр. будуть учитися в ліцеях академічного чи професійного спрямування.

Але з огляду на теперішню демографічну ситуацію, кількість учнів у профільній середній освіті буде скорочуватися, починаючи з 2030 року, і це важливо врахувати під час планування мережі ліцеїв профільної середньої освіти.

Також проблема полягає в нерівномірній наповнюваності українських шкіл. Наприклад, у закладах Тернопільської та Черкаської областей навчається 53-57% учнів від проєктної потужності шкіл, тоді як Київська та Волинська області мають найвищу наповнюваність – 78-83%.

У закладах професійної та професійно-технічної освіти ситуація аналогічна. Гуртожитки наповнені на приблизно 55%, що може бути потенціалом для подальшого використання цієї мережі у межах реформи профільної освіти.