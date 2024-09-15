Школи – під наглядом поліцейських

З 1 вересня офіцери служби освітньої безпеки приступили до виконання службових обов’язків у навчальних закладах Тернопільщини. Їхнє основне завдання – створення безпечних умов навчання для школярів, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.

Поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у школах, патрулюватимуть територію, попереджатимуть правопорушення, а також контролюватимуть пропускний режим, щоб запобігти проникненню побічних осіб та потраплянню небезпечних предметів на територію навчальних закладів.

«Наше основне завдання як інспекторів служби освітньої безпеки полягає не лише в тому, щоб реагувати на негативні події, але й робити все можливе, щоб вони не виникали», – зауважила інспекторка служби освітньої безпеки Ірина Зайченко.

Офіцери служби освітньої безпеки пройшли ретельний конкурсний відбір на посади та спеціалізоване навчання для роботи у школах. Поліцейські вивчали вікові особливості дітей, їх психологічний та фізичний розвиток, принципи інклюзивної освіти, навички ефективної комунікації та основи домедичної підготовки.

Офіцер служби освітньої безпеки буде закріплений за школою на постійній основі, аби ефективно взаємодіяти з усіма учасниками освітнього процесу.

«Для нас дуже важливо, що в школі є присутність офіцера служби освітньої безпеки, адже на першому місці у воєнний час – створення безпечного середовища під час навчального процесу», – зазначила директорка комунального закладу «Острівський ліцей» Оксана Кожушко.

Офіцери служби освітньої безпеки відповідатимуть не лише за безпеку у школах, а й виконуватимуть просвітницьку функцію: проводитимуть профілактичні бесіди з дітьми, братимуть участь у педагогічних нарадах, спілкуватимуться з батьками учнів і допомагатимуть вирішувати конфлікти.