Що робити, щоб листя огірків не жовтіло: поради догляду

Коли на городі виростає листя огірків, господині з нетерпінням чекають на перші зав’язі. Та через високі температури листя може пожовкнути і висохнути, тоді урожай не буде таким рясним. Які ще фактори впливають на пожовтіння листя огірків, пише “ZAXID.NET “.

Основні причини пожовтіння

Занадто низькі або високі температури, різкі перепади

При низьких та різких перепадах температур накривайте огірки агроволокном. У теплицях огірки розвиваються краще, довше та активніше плодоносять, ніж у відкритому ґрунті. В теплиці перепади температур менш різкі, ніж у відкритому ґрунті. Але за дуже високих температур – необхідно добре провітрювати і притіняти посадки.

Перегрів: сухе та гаряче повітря

У спеку рослини прикривають сіткою, що затіняє. У сонячні дні при поливі вода не має потрапляти на листя. Під прямими променями сонця крапля працює як лінза і листя отримують опіки, жовтіють і покриваються плямами.

Нестача освітленості

Якщо при вирощуванні в теплиці, у горщиках на підвіконні або відкритому ґрунті, потроху жовтіє тільки старе листя внизу куща, то особливо турбуватися не варто. Огірки при хорошому догляді добре розвиваються і нижнє листя куща виявляється затіненим молодшими верхніми. Якщо світлішим і жовтішим стає і верхнє листя – потрібно додати освітленості, організувати додаткове підсвічування.

При необхідності проріджуйте кущ, прибирайте пожовкле листя, регулярно відрізайте старе підсохле листя. Рекомендується вирощувати сучасні сорти огірків вертикально на шпалері, спрямовуйте пагони вгору, підв’язуйте та формуйте негусті кущі.

Неправильний полив

Якщо ви перелили рослини, то дайте ґрунту підсохнути, зніміть мульчу, провітріть теплицю. Готуйте воду для поливу заздалегідь, дайте їй нагрітися в окремій ємності, до температури 23-24°C.

Щоб уникнути пожовтіння листя, поливи мають відповідати погодним умовам та фазі розвитку рослини. До початку цвітіння огіркам потрібна помірна вологість ґрунту, достатньо поливів 1-2 рази на тиждень приблизно кожні 4 дні. У період активного цвітіння та плодоношення огіркам потрібні частіші поливи через 2-3 дні, у спеку щоденні. Якщо погода стала прохолоднішою – поливи скорочують. Земля має глибоко зволожуватися, поверхневі поливи не дадуть потрібного ефекту. Для збереження вологи – мульчуйте посадки.

Дефіцит елементів, недостатні підживлення, неякісні добрива

Використовуйте спеціалізовані комплекси для огірків та кабачків. Проведіть додаткові листові підживлення «Аква-міксом» для огірків, ці добрива містять необхідний набір мікро та макроелементів. Вносьте компост, перегній, деревну золу під час підготовки грядок до посадки огірків.

Не перегодовуйте огірки азотними добривами, це призводить до зниження якості врожаю та розвитку захворювань.

Хвороби огірків

Профілактичні обробки фунгіцидами або народними засобами у несприятливі періоди, коли рослини переживають стрес дуже важливі. Щоб уникнути хвороб – дотримуйтесь порад з агротехніки, доглянуті рослини – менше схильні до зараження. Купуйте насіння сучасних, стійких до основних хвороб гібридів, вони і врожайніші, і набагато менше хворіють, ніж «бабусині сорти».