Що робити, щоб алергія не зіпсувала вам відпустку?

Відпустка – це час приємних вражень, нових знайомств, подорожей. Але для тих, хто страждає на алергію, це може бути справжнім випробуванням. Такий стан може супроводжуватися нежиттю, сльозоточивістю і свербінням очей, висипом, і навіть загалом поганим самопочуттям та слабкістю. А тому важливо створити для себе безпечні умови, врахувавши багато моментів, щоб відпустка пройшла у гарному настрої та самопочутті.

Як підготуватися до відпустки в сезон алергії?

В першу чергу необхідно проконсультуватися з лікарем. Алерголог зробить проби та з’ясує, на що саме у вас є реакція. Це може бути пилок різних рослин, шерсть тварин, продукти харчування, ліки. Відпустка може бути затьмарена, якщо ви відправитеся кудись у період цвітіння певних рослин, але також зіпсувати настрій і самопочуття може домашній пил у готелях або квартирах.

У підготовці до відпустки слід враховувати й такі моменти:

Треба взяти ліки від алергії. Це антигістамінні препарати у вигляді пігулок, спреїв, крапель. Мазі та креми допоможуть, якщо у вас проявиться кропив’янка чи з’явиться реакція на укуси комах, на контакт із рослинами. Якщо у вас є і астма, потрібно обов’язково мати при собі інгалятор, а також мати ще один на випадок, якщо з першим щось трапиться або ви його втратите. Адже в новій країні з покупкою такого засобу можуть бути проблеми; Вивчення місця відпочинку. Слід відразу ж з’ясувати, яка погода в країні чи місті, куди ви вирушаєте, а також важлива інформація про флору та фауну. Якщо у вас є алергія на пилок, не варто вирушати в місця з великою кількістю квітучих рослин; Якщо у вас алергія на плісняву та домашній пил, вибирайте сучасні готелі або знімайте нові квартири з гарною системою вентиляції та кондиціювання; Захист від комах. Алергічна реакція може бути навіть укус комара. Щоб цього уникнути, обов’язково використовуйте репеленти. Допоможе також одяг, який захищатиме все тіло. Але якщо вас все ж таки покусали комахи, слід відразу ж використовувати креми та мазі, а також варто випити антигістамінний препарат; Правильне харчування. Різні продукти, особливо екзотичні фрукти, можуть спричинити алергічні реакції, причому серйозні. Слід максимально обережно пробувати щось нове, якщо у вас є харчова алергія. Слідкуйте за своїм харчуванням – більше пийте чистої води, а також уникайте продуктів з алергенами; Особиста гігієна. Не забувайте про те, що пилок осідає на волоссі та тілі, на одязі. Після перебування на вулиці потрібно обов’язково піти в душ і змити всі забруднення. Ви одразу відчуєте себе легше; Прибирання приміщення, де ви будете жити. Якщо ви зупинитесь в готелі, замовляйте щоденне прибирання. Якщо ж ви живете у квартирі, то прибиранням потрібно займатися щодня самостійно.

Важливо попередити тих, з ким ви плануєте відпочивати, про те, що потрібно робити у разі серйозної алергічної реакції у вас. Завжди під рукою повинні бути всі препарати, які можуть полегшити ваш стан або навіть врятувати вам життя. При зборах аптека має бути на першому місці – сьогодні будь-які ліки можна замовити онлайн, що зручно.