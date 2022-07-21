Життєві обставини іноді змушують нас довго не бачитися навіть із найближчими друзями, зате довгоочікувані зустрічі після довгої розлуки завжди наповнені дуже яскравими емоціями. І якщо ви з якоїсь причини не могли довгий час бачитися зі своєю найкращою подругою, то вам слід вибрати для неї якийсь презент, який стане ще одним каталізатором гарного настрою під час вашої зустрічі. Про те, що саме можна подарувати і що точно сподобається вашій подрузі ми і розповімо вам далі.

Футболка або худі

Хорошим рішенням буде подарувати подрузі щось зручне і практичне, а саме футболку або худі. Той чи інший предмет гардероба варто вибирати в залежності від того, що саме вона вважає за краще носити і яка зараз пора року. Звичайно ж, важливу роль при виборі такого подарунка матиме принт, адже вам варто знайти виріб із зображенням її улюбленого персонажа кіно чи серіалу, коміксу, з якимось мемним висловом, а може взагалі замовити нанесення вашого спільного з нею фото.

Чохол для телефону

Ще один досить бюджетний, але при цьому досить непоганий варіант для подарунка вашій хорошій подрузі. Тим більше, що ви, напевно, знаєте, яка у неї марка телефону, а навіть якщо і ні, то ви завжди можете у неї про це запитати. Знову ж таки, цей чохол має бути якимось тематичним і з особливим зображенням, яке їй точно сподобалося б. Зокрема там може бути її ім’я, цікавий малюнок або щось, що буде зрозуміло тільки вам двом.

Сертифікат

Якщо ви не до кінця уявляєте, що подарувати подрузі або ж ви хочете вручати їй щось насправді особливе, то радимо вам придбати для неї один із сертифікатів на https://onecard.gift/. Вам тільки потрібно буде визначитися з номіналом такої картки, ну а ваша подруга сама зможе вибрати те, що вона хоче і саме в магазині, що її цікавить. Можете не сумніватися, такий знак уваги вона точно оцінить!

Улюблені солодощі

Багато дівчат ті ще любительки солодощів, так що якщо і ваша коліжанка входить до їх числа, то ви напевно можете вибрати для неї подібний знак уваги. Звичайно ж, варто

вибирати саме ті частування, які вона любить, ну або експериментувати з дійсно оригінальними солодощами. Це може бути бокс із солодким наповненням з Америки або Китаю, тістечка зі стевії, набір цукерок з алкогольними смаками, мед та різні види джемів, ягоди в шоколаді, букети з мармеладу чи маршмеллоу, фігурки з марципану та багато іншого.

Кулон

Якщо ваша подруга любить носити біжутерію чи прикраси, то цей варіант стане для неї справді чудовим презентом. Тим більше, що кулон може стати своєрідним символом вашої дружби і вона зможе одягати його, коли ви не разом і при цьому згадувати про вас. Ну а у вигляді чого буде цей кулон, наприклад у вигляді квітки, першої літери її імені, птаха, тварини, знака зодіаку чи чогось іншого, тут вирішувати вже вам!

І що б не було причиною вашого розставання з подругою, сподіваємося, що ви бачитиметеся з нею набагато частіше, ну а в день вашої довгоочікуваної зустрічі ви зумієте здивувати її по справжньому класним подарунком!