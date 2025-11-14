14.11.2025 19:26

Що додавати у випічку, щоб можна їсти й не набирати вагу

Ірина Нова

Коли в магазинах і на ринках немає широкого асортименту фруктів і ягід, пекти корисні пироги й печиво можна з доступних сезонних продуктів, як фруктів, так і овочів. Насамперед SHUBA радить додавати в дієтичну випічку моркву та гарбуз, але виручать також банани та сухофрукти. Це дуже смачно. Ви навіть не будете сумувати за цукром!

Як приготувати дієтичну випічку: прості поради

Замість білого пшеничного борошна, можна взяти:

  • вівсяне: купіть готове або подрібніть пластівці;
  • цільнозернове: його краще поєднувати зі звичайним, щоб зберегти легку текстуру випічки;
  • мигдальне: ідеальне для тих, хто любить легкий горіховий аромат.

Цукор — це не єдиний спосіб підсолодити випічку.

Спробуйте:

  • фініки або родзинки: їх можна подрібнити у блендері й додати у тісто;
  • банани: стиглі банани — чудова основа для солодкої випічки;
  • морква та гарбуз: терта морква або гарбузове пюре подарують дієтичній випічці природну солодкість і приємну вологість;
  • яблука: терті яблука або пюре також працюють на те, щоб додати випічці солодкості.

Щоб зробити корисні десерти ще смачнішими та ароматнішими, додайте спеції:

  • кориця: пасує майже до будь-якої випічки;
  • мускатний горіх: чудово доповнює гарбуз і моркву;
  • імбир: для тих, хто любить випічку з теплими нотками;
  • ваніль: класика, яка ніколи не підводить.

 

Джерело: SHUBA

