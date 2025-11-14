Що додавати у випічку, щоб можна їсти й не набирати вагу

Коли в магазинах і на ринках немає широкого асортименту фруктів і ягід, пекти корисні пироги й печиво можна з доступних сезонних продуктів, як фруктів, так і овочів. Насамперед SHUBA радить додавати в дієтичну випічку моркву та гарбуз, але виручать також банани та сухофрукти. Це дуже смачно. Ви навіть не будете сумувати за цукром!
Як приготувати дієтичну випічку: прості поради
Замість білого пшеничного борошна, можна взяти:
- вівсяне: купіть готове або подрібніть пластівці;
- цільнозернове: його краще поєднувати зі звичайним, щоб зберегти легку текстуру випічки;
- мигдальне: ідеальне для тих, хто любить легкий горіховий аромат.
Цукор — це не єдиний спосіб підсолодити випічку.
Спробуйте:
- фініки або родзинки: їх можна подрібнити у блендері й додати у тісто;
- банани: стиглі банани — чудова основа для солодкої випічки;
- морква та гарбуз: терта морква або гарбузове пюре подарують дієтичній випічці природну солодкість і приємну вологість;
- яблука: терті яблука або пюре також працюють на те, щоб додати випічці солодкості.
Щоб зробити корисні десерти ще смачнішими та ароматнішими, додайте спеції:
- кориця: пасує майже до будь-якої випічки;
- мускатний горіх: чудово доповнює гарбуз і моркву;
- імбир: для тих, хто любить випічку з теплими нотками;
- ваніль: класика, яка ніколи не підводить.