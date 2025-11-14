Що додавати у випічку, щоб можна їсти й не набирати вагу

Коли в магазинах і на ринках немає широкого асортименту фруктів і ягід, пекти корисні пироги й печиво можна з доступних сезонних продуктів, як фруктів, так і овочів. Насамперед SHUBA радить додавати в дієтичну випічку моркву та гарбуз, але виручать також банани та сухофрукти. Це дуже смачно. Ви навіть не будете сумувати за цукром!

Як приготувати дієтичну випічку: прості поради

Замість білого пшеничного борошна, можна взяти:

вівсяне: купіть готове або подрібніть пластівці;

цільнозернове: його краще поєднувати зі звичайним, щоб зберегти легку текстуру випічки;

мигдальне: ідеальне для тих, хто любить легкий горіховий аромат.

Цукор — це не єдиний спосіб підсолодити випічку.

Спробуйте:

фініки або родзинки: їх можна подрібнити у блендері й додати у тісто;

банани: стиглі банани — чудова основа для солодкої випічки;

морква та гарбуз: терта морква або гарбузове пюре подарують дієтичній випічці природну солодкість і приємну вологість;

яблука: терті яблука або пюре також працюють на те, щоб додати випічці солодкості.

Щоб зробити корисні десерти ще смачнішими та ароматнішими, додайте спеції: