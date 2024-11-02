Ще раз про Патріарха УГКЦ Любомира Гузара

Нещодавно в парафії УГКЦ Матері Божої Неустанної помочі у Тернополі відбувся вечір-пам’яті кардинала Любомира Гузара.

Під час заходу відбулася презентація книжки «Християнський гуманізм у пастирському вченні кардинала Любомира Гузара», автором якої став єромонах-редемпторист, ігумен монастиря МБНП у Тернополі отець, доктор Віталій Котик.

У виданні йдеться про аналіз книжок, висловлювань, листів, послань, інтерв’ю та виступів Патріарха Любомира Гузара, висвітлено їх узгодженість із вчинками святця.

Книжка вийшла друком нещодавно і є докторською працею отця Віталія Котика. Її тема співзвучна з життєвим кредо Патріарха: «Хочу бути Людиною».

Зміст докторської праці складається із п’яти розділів: гуманістичний вимір християнської формації Любомира Гузара, людська особа крізь призму християнських істин, людина в Communio personarum, християнське сприйняття політичної діяльності, задіяність Церкви у справу поширення Євангельського гуманізму в Україні.

Народився Любомир Гузар 26 лютого 1933 року в родині Ярослава Гузара та Ростислави Демчук у Львові, де закінчив народну школу та перший клас гімназії. Прадідом Любомира був о. Дмитро Гузар — священик УГКЦ, парох у містечку Завалів, батько Лева Гузара і тесть письменника, нотаріуса Володимира Левицького (більше відомий за псевдонімом Василь Лукич).

У 1944 році сім’я його батьків виїхала до Австрії: у місті Зальцбург він продовжив навчання в українській гімназії, а переїхавши у 1949 в США, закінчив середню освіту в Малій духовній семінарії в м. Стемфорді (США). Був членом «Пласту». Капелан молодечих таборів Спілки Української Молоді у м. Елленвілі (США). Студіював філософію в Колегії св. Василія та в 1954 році здобув ступінь бакалавра.

Богословські студії Любомир Гузар здобув у Вашингтонському католицькому університеті в Америці.

У 1958 році, як вихованець Великої духовної семінарії святого Йосафата, одержав ліцензіат богослов’я. 30 березня того ж року владика Амвросій Сенишин висвятив Любомира Гузара на священика для служіння в Стемфордській єпархії.

У Фордгамському університеті Нью-Йорка продовжував навчання, вивчаючи філософію. У 1967 році здобув ступінь магістра.

В 1969 році переїхав до Рима для продовження богословських студій, які завершив ступенем доктора богослов’я в 1972 році.

2 квітня 1977 року в монастирі Студійського уставу в м. Кастель-Гандольфо, поблизу Рима, був висвячений Патріархом Йосифом Сліпим та співсвятителями на єпископа.

У 1993 році разом зі всією спільнотою з м. Гроттаферрата (Італія) Любомир Гузар повернувся на рідну землю. після повернення з довготривалої еміграції зі США, мешкав у передмісті Львова — селі Зимна Вода.

У 1993–1994 роках служив духівником у Львівській духовній семінарії Святого Духа. У 1995 році спільнота осіла у своєму монастирі Святого Теодора Студита в с. Колодіївка на Тернопільщині.

14 жовтня 1996 року, у зв’язку з поганим станом здоров’я Кардинала Мирослава-Івана Любачівського, Синод Єпископів УГКЦ обрав Блаженнішого Любомира єпископом-помічником Глави Української Греко-Католицької Церкви з делегованими правами. З 14 грудня 2000 (день смерті блаженнішого Мирослава Івана кардинала Любачівського) він виконував обов’язки Апостольського адміністратора УГКЦ.

26 січня 2001 року на Надзвичайному Синоді Єпископів УГКЦ вибраний Верховним Архиєпископом Української Греко-Католицької Церкви. 26 січня 2001 року Папа Римський Іван Павло II затвердив цей вибір. 21 лютого того ж року Любомир Гузар став Кардиналом Католицької церкви з титулом Святої Софії на Віа Боччеа у м. Рим (Італія).

21 серпня 2005 року проголошено перенесення осідку Глави УГКЦ зі Львова до Києва, а титул Блаженнішого Любомира змінився на «Верховний Архиєпископ Києво-Галицький».

10 лютого 2011 року на прес-конференції в Києві Блаженніший Любомир повідомив про те, що цього дня Папа Венедикт XVI прийняв його зречення з уряду Верховного Архиєпископа УГКЦ. Відповідне прохання до Святішого Отця Глава УГКЦ подав, коли йому виповнилося 75 років.

Блаженніший Любомир Гузар нагороджений чотирма державними вищими нагородами: Орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня, Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня, Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня та Орденом «За заслуги» III ступеня.

Помер Блаженніший Любомир Гузар, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, 31 травня 2017 року у с. Княжичі, поблизу м. Києва. Похований у м. Києві в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового. У заупокійній Архиєрейській літургії взяли участь понад 600 священнослужителів з різних єпархій України, а також з-за кордону.